Askerlik düşecek mi? Askerlik kısalıyor mu 2018 | 12 ay askerlik süresi 9 aya mı düşecek? Askerlik süresinde son durum ne?

Bedelli askerlikte yaş ve ücret belli oldu. Bedelli askerlikte yaş 25, ücret ise 15 bin TL olduğu açıklandı. Bedelli askerlikten faydalanacaklar 15 bin TL bedel karşılığında 28 gün askerlik yapacak. Bedelli askerliğin çıkmasıyla birlikte normal askerlik yapan binlerce askerin gözü kulağı normal askerlik süresi kısalacak mı? 12 ay olarak yapılan askerlik düşecek mi? Askerliğin düşmesi konusunda son dakika çalışması mı yapılıyor? AK Parti’li Mustafa Elitaş seçimlerden önce normal askerliğin kısalabileceğini ima etmişti.

24 Haziran seçimleriyle birlikte Türkiye gündemine gelen bedelli askerlik çıkacak mı? Bedelli askerlik ne zaman çıkacak? Bedelli askerlik seçimlerden mi önce yoksa seçim sonrasında mı çıkacak? Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne olacak? Soruları gündemi meşgul ediyordu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinin açıklanmasının hemen sonrasında bedelli askerlik ile ilgili yukarıda dile getirilen soruların cevabı da netlik kazandı. AK Parti Grupbaşkanvekili Bülent Turan, bedelli askerlik yaşının 25, bedelli askerlik ücretinin ise 15 bin TL olduğunu açıkladı. Torba yasa ile TBMM Bütçe Komisyonu’na sevk edilen bedelli askerlik süresi ise 28 gün oldu. Bedelli askerlik ile ilgili beklentilerin karşılanmasından sonra şimdi de binlerce genç askerlik kısalacak mı 2018? Askerlik düşecek mi? Askerlik düşecek mi ne zaman belli olacak? Askerlik 9 aya düşecek mi? Askerlik düşecek mi son dakika haberleri? Genelkurmay başkanlığı askerlik düşecek mi? sorularının cevabını merak ediyor. AK Parti Grupbaşkanvekili Mustafa Elitaş seçimlerden önce yaptığı konuşmada, askerlik süresini kısaltmak yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri olacağını açıklamıştı.

Mustafa Elitaş şöyle demişti: "750 - 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."

ASKERLİK SÜRESİ 9 AYA MI DÜŞECEK?

Normal askerlik süresi 15 ay iken 1 Ocak 2014'ten itibaren askerlik süresinin 12 aya indirilmişti. Kısa dönem askerlik 6 aydır. Yedek Subay askerlik süresi 12 aydır. Bedelli askerliğin çıkmaından sonra vatadaşları normal askerlik süresininde düşmesini istemekte. Yeni askerlik süresinin de 9 ay olması beklenmekte.

ASKERLİK SÜRESİ 83 YILDA 26 KEZ DEĞİŞTİ

- 21 Haziran 1927: Piyade sınıfına bir buçuk yıl, Mızıka sınıfına 2, Jandarmaya 2 buçuk yıl, denizcilere 3 yıl askerlik uygulaması başlatıldı.

- 30 Kasım 1935: Piyadeye 18 ay, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30 ay askerlik uygulanmaya başlandı.

- 06 Ocak 1941: İkinci Dünya Savaşı sebebiyle silah altındakilerin askerliği 1 yıl uzatıldı.

- 14 Temmuz 1950: Denizciler 3 yıl, Jandarma ve Gümrük Komutanlığı personeline 30ar ay, diğer sınıflara 2şer yıl uygulama yapıldı.

- 24 Ocak 1963: Askerlik süresi 24 aya düşürüldü.

- 27 Temmuz 1970: Askerlik süresi 20 aya indirildi.

- 09 Temmuz 1984: Askerlik süresi 18 aya indirildi.

- 11 Temmuz 1992: Askerlik süresi 15 aya indirildi.

- 20 Aralık 1993: 1972/4, 1973/1, 1973/2 tertiplerin terhisleri 4 ay süre ile durduruldu. Söz konusu tertipler, 15 ay yerine 19 ay askerlik yaptılar. *

- 10 Ekim 1994: 1973/3 tertipler 3 ay geç terhis edildi.

- 6 Ocak 1995: Askerlik 15 aydan 18 aya çıkarıldı.

- 15 Temmuz 2003: Askerlik hizmet süresi 18 aydan 15 aya indirildi.

- 1 Ocak 2014'ten itibaren askerlik süresi 12 aya indirilmişti.