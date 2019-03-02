Askerlik nisanda mı düşecek? Askerlik son durum

Türkiye’de askerlik süresinin kısalmasını konuşuyor. TSK’nın profesyonel ordu orduya geçmesiyle birlikte askerlik süresinin kısalması beklentileri oluşmuştu. Bu beklenti bedelli askerliğin yeniden çıkmasıyla da tavan yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem bedelli askerlik hem de askerlik süresini içine alan bir çalışmanın yapılması için talimat vermişti. TSK’nın yeni askerlik sistemine ilişkin çalışması sona gelindi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal askerlik süresinin ne zaman kısalacağı ve yeni askerlik sisteminin ne zaman Meclis’ten geçeceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki askerlik süresini ne zaman kısalacak, üniversite ve lise mezunları ile yüksekokul mezunları ne kadar askerlik yapacak. İşte askerlik süresi son durum.

Türkiye son yıllarda sanayide birbiri ardına yeni atılımlar yaptı. Yerli ve milli silahların üretimiyle birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonel orduya geçmesiyle de hem içte hem de dıştaki terör örgütlerine ağır darbe vurdu. Teröristlerle mücadelede en ön safta erlerin değil eğitimli ve kadrolu askerlerin yer alması terörle mücadelede şehit sayısını azalttı ve teröristlerle daha etkin mücadele yolu açıldı. FETÖ’den temizlenen TSK daha da güçlenerek El Bab’da, Afrin’de zafer yazdı. Türkiye’nin profesyonel orduya geçmesiyle birlikte hem bedelli askerlik beklentisi arttı. Bu beklentiye hükümet duyarsız kalmadı ve bedelli askerlik yasasını çıkardı. Binlerce genç bedelli askerlikten yararlandı ve 21 günlük eğitim için silah altına alındı. Bedelli askerliğin çıkmasından sonra da askerlik süresinin kısalması beklentisi oluştu. AK Parti hükümeti bu beklentiye de duyarsız kalmadı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yeni askerlik sistemi için çalışmalar başladı. Bu süreçte vatandaşlar yeni askerlik sisteminin ne zaman yürürlüğe gireceğini, askerlik süresini ne zaman kısalacağını ve askerliğin ne kadar olacağını, üniversite mezunlarını ne kadar askerlik yapacağı, lise mezunlarının, yüksekokul mezunlarının ne kadar askerlik yapacağı hep merak edilen konların başında geldi. Yeni askerlik sistemine ilişkin hem AK Parti’den hem de hükümettin hem de TSK’dan son dakika açıklamaları geldi.

“Yeni askerlik sistemi nisanda Meclis’e gelir”

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sisteminin detaylarını tek tek anlatmasından sonra bon olarak da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal askerlik sisteminin ne zaman Meclis’e geleceğine ilişkin son ve yeni açıklama yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin ‘Muhtemelen nisan ayında gelir. Hem Cumhurbaşkanımız hem de grup başkanımız bu yönde bazı açıklamalar yaptılar. Nisan ayı içerisinde bu şekillenir ve TBMM’nin gündemine gelir öyle gözüküyor’ ifadelerini kullandı.

Meslek yüksek okul için yedek subaylık geliyor

2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları için 12 aylık yedek astsubaylık uygulaması olacak. Bunlara iki aylık eğitimde harçlık, 10 ay kıta hizmetinde maaş verilecek. Bitince isteyen sözleşmeli olarak devam edebilecek. Meslek yüksek okullarına yedek subaylık Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez uygulanacak bir sistem olarak dikkat çekiyor. Bunların hepsinin bir kontenjanı var. TSK, beşer yıllık periyotlar halinde yaptığı toplantılarda ihtiyaç miktarını belirliyor ve seçmeler yapılıyor. Üniversite mezunları için bu konuda değişen bir husus yok, üniversite mezunları yine istedikleri takdirde 12 aylık yedek subay olarak hizmetlerine devam edebilecekler.

Askerlik kaç ay olacak?

Lise ve altı mezunu erlerden bahsedecek olursak bu gençlerimiz 6 ay zorunlu askerlik yaptıktan sonra kendi istekleri doğrultusunda ikinci 6 ay da askerliğe devam ederlerse maaş alacaklar ve böylelikle yeni bir meslek kapısı doğmuş olacak. İstedikleri takdirde de profesyonel asker olarak TSK’daki hizmetlerine devam edebilecekler. Bedelli askerlik konusunda bedelin ne kadar olacağı ve yaş sınırının olup olmayacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Bu konu da artık bir esasa bağlandı. Bedelli askerlik sürekli hale getirildi ve 20 yaşını geçip askerlik çağına gelmiş her vatandaş bedelli askerlikten yararlanabilecek. Bedelli askerlik konusundaki rakam da sabit bir tutara getirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yeni askerlik süresi açıklaması

İşte Erdoğan’ın yeni askerlik sistemine ilişkin açıklamaları: “Askerlikte belli noktaya gelindi. Yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan TSK’nın ihtiyacının karşılandığı,bunun yanında yükümlü her vatandaşın askerlik eğitimi kamuoyunda olumlu algı uyandıracak bir sistem oluşturmayı hedefledik. İş belli bir aşamaya geldi. Burada 2,6,9,12 demiştim ama bu 6,9,12 şeklinde belirlenmiş vaziyette. Bunların içerisinde er erbaş durumu sözkonusu. Yedek subaylık aynı şekilde sözkonusu. Bunların yanında yedek astsubaylık da sözkonusu, bunlar olacak. Burada özellikle ihtiyaca göre bazı adımlar atılacak. Bedelli askerlik var, dövizle de var. Döviz neyse karşılığı Türk lirası olacak. 12 ayı yedek subay olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz. Yetişmiş insandan TSK’da istifa etmemiz lazım. 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı zaten izin olarak geçiyor. Burada 3 ay temel eğitim var. Bunun yanında özellikle ücretler noktasında bu eğitim dönemi, belli bir ücret kendilerine ödenecek. Burada hassas bir şey var. Bedelli ve dövizli. Buradan elde ettiğimiz gelirle er erbaş, astsubay, yedek subay, yedek astsubay, bütün bunların ücretleri belirleme noktasında çalışmalar yapıldı.”

Kimler yedek subay olacak?

“Personel kaynağı noktasında herhangi bi sıkıntıya girmeyeceğiz. Bedelli askerlikte bu planlamayla geçmiş oluyoruz. Dövizlide aynı şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Bu sistem ne üzerine çalışacak? TSK’nın ihtiyacı nedir? Öngörülebilir olmak önemli. Süreklilik ifade edecek bu planlama. Eğitim ve mesleki gelişim ihtiyacı. Özellikle yeni askerlik sistemimizin sistem olarak alt başlıklarını oluşturuyor. Bedelli ve dövizde soru işareti kalmayacak. Sabit fiyat üzerinden gidecek. Şu kadar Avro mu dendi? Onun karşılığında TL ne ise bedelli askerliğe katkısı o olacak. Ama dediğim gibi 6,9,12. Yükümlü er baş er. Yedek subay, yedek astsubay olacak. Bu şekilde yeni düzenlemeyi bitirmiş olacağız.”

Bedelli askerlikten kimler yararlanacak?

MSB’ye ve Genelkurmay Başkanlığımıza talimat verdim. Kurumlarımız çalışmalarını yapıp bir taslak ortaya çıkardılar. Halen lisan ve lisanüstü girenler 12 ay yedek subay veya 6 ay kısa dönem er/erbaş olarak askerlik yapıyor. Yeni sistemde lisans ve lisans üstü için 12 aylık yedek subaylık devam ediyor. 2 yıllık meslek yüksek okulları için ise ihtiyaca göre belirlenecek sayı ise 12 aylık yedek astsubaylık getiriyoruz.

"Askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor"

Değişimizin ihtiyaçlara göre ordumuzun yapısını güçlendirmek istiyoruz. Yurt dışındaki gençlerimiz için dövizli askerlik uygulaması sürecek. Bunun yanında bedelli askerlik ve dövizli askerlik arasında herhangi bir fark olmayacak. Bugüne kadar belirli bir periyodu ve sistemi olmayan bedelli askerlik uygulamasını ordumuzun personel ihtiyacını kalıcı hale getiriyoruz. Çıkacak mı çıkmayacak mı böyle bir şey yok. Eğitim durumuna bakılmaksızın isteyen herkes bedelli askerliğe başvurabilecek. İlk etapta her yıl 140 bin bedel askerlikten yararlanabilecek. Gençlerimiz için askerlik görevi bir yük olmaktan çıkıyor. Tabi bu çalışma henüz bir taslak aşamasındadır. Yeni askerlik sisteminin şimdiden ülkemize ordumuza milletimize hayırlı olmasını diliyorum.