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Askerlik kısalıyor mu son dakika 2019 MSÜ askerlik ne zaman düşecek?

Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik ne zaman düşecek? Sorusu bedelli askerliğin kabul edilmesiyle birlikte sorulmaya başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesi konusunda Milli Savunma Bakanlığına (MSB) talimat verdi. Hem MSB hem de genelkurmay başkanlığı yeni askerlik sistemi için çalışmaya başlamıştı. Peki yeni askerlik sisteminde son durum ne? Askerlik ne zaman düşecek? Askerlik kaç ay olacak? Tek tip askerlikte son durum ne?

17 Ocak 2019 Perşembe 18:27

Askerlik ne zaman kısalacak? Askerlik ne zaman düşecek? Sorusu bedelli askerliğin kabul edilmesiyle birlikte sorulmaya başlanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik düzenlemesi konusunda Milli Savunma Bakanlığına (MSB) talimat verdi. Hem MSB hem de genelkurmay başkanlığı yeni askerlik sistemi için çalışmaya başlamıştı. Peki yeni askerlik sisteminde son durum ne? Askerlik ne zaman düşecek? Askerlik kaç ay olacak? Tek tip askerlikte son durum ne?

Askerlik düşecek mi ne zaman belli olacak 2019? Kamuoyunda büyük bir beklenti oluşturan bedelli askerlik konusunda çalışma yapıldı. 15 bin TL karşılığında 21 gün bedelli askerliğin kabul edilmesiyle birlikte normal askerlik süresi de değişmesi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik süresine ilişkin olarak önemli bir açıklama yaptı.  Askerlik süresinin kısaltılması ile ilgili soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Askerlik süresi ile ilgili bana kesin netice verilmedikten sonra değerlendirme yapmam doğru olmaz. Birinci sorumlu Milli Savunma Bakanı ve silahlı kuvvetlerimiz. Onlar çalışmayı yapacak. Çalışmayı yaptıktan sonra sunumların yapacaklar. Onun neticesinde uygundur veya uygun değildir bunu söyleyeceğiz. Ona göre adım atacağız" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu talimatından sonra hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı yeni askerlik sistemi konusunda çalışmaya başladı.

Askerlik 9 aya düşecek mi 2018 son dakika? Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 25 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti; "Çalışıyoruz. Tek tip askerlik konusu herhangi bir şekilde geçici bir konu olmayacak. Eğer yapabilirsek ona çalışıyoruz, elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Bakanlıklarımızla, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla konuşmak, görüşmek suretiyle kalıcı bir çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu bakımdan çalışma dikkatli ve hassas bir şekilde ilerliyor. Öyle bir şey yapalım ki bir daha tekrar tekrar gündeme gelmesin, herkes çalışmalarını, faaliyetlerini ön görebilsin, planlayabilsin şeklinde."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Aralık 2018 tarihinde konuya ilişkin şunları söylemişti; "Tek tip" diye adlandırılan yeni askerlik sistemine yönelik çalışmaların da ayrıntılı şekilde, ilgili bakanlıklarla, koordineli şekilde devam ettiğini dile getiren Akar,"İnşallah önümüzdeki yıl için daha gecikmeden bu açıklanacak. Hem eğitim öğretim süreleri hem mesleki eğitimlere katkısı bakımından, mesleki eğitimi olanların statü kazanması bakımından tüm bakanlıklarla görüştük, konuştuk, devam ediyoruz." dedi.

Askerlik süresi 9 aya mı düşecek

Normal askerlik süresi 15 ay iken 1 Ocak 2014'ten itibaren askerlik süresinin 12 aya indirilmişti. Kısa dönem askerlik 6 aydır. Yedek Subay askerlik süresi 12 aydır. Bedelli askerliğin çıkmaından sonra vatadaşları normal askerlik süresininde düşmesini istemekte. Yeni askerlik süresinin de 9 ay olması beklenmekte.

Komutanlar askerlik süresini konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yeni askerlik sistemine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nda toplantı yapıldı. Bakan Akar ile TSK'nın komuta kademesinin katıldığı toplantıda, askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni askerlik sistemi görüşüldü. 

Askerlik ne kadar kısalacak?

Söz konusu toplantıda, askerlik süresinin kısaltılması dahil yeni askerlik sistemi, ayrıntılı bir şekilde görüşüldü. Kulis bilgilerine göre, toplantıda bilgileri şunlar: Henüz ne düzeyde kısalacağı belli değil. Askerlik  kısalacak bunu söyleyebiliriz. İlk kez komuta kademesi tarafından bu konu masaya yatırıldı. Bugün getirilen öneriler masaya yatırıldı. Konuların başında askerliğin kısalması var. Bakan Akar daha önce askerliğin kısalması yönünde konuşmuştu. Meslek grupları için olmayanlar için de temel askerlik hizmetinin kısalması söz konusu olabilecek. 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından daha kısa bir periyotta tamamlanması üzerine konuşuluyor. Üniversite mezunları için şuan 6 aylık bir süre var.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 19:41
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