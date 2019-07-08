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Askerlik hayali gerçek oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde zihinsel engelli Gökhan Kamacı (26), temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne de olsa askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
Askerlik hayali gerçek oldu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde zihinsel engelli Gökhan Kamacı (26), temsili askerlik uygulaması kapsamında bir günlüğüne de olsa askerlik yapmanın heyecanını yaşadı.


Geçirdiği rahatsızlık sonucunda engelli kalan Gökhan Kamacı’nın en büyük hayalinden biri olan askere gitme isteği, Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yerine getirildi.


Annesi Münevver Kamacı bu isteğini Sungurlu İlçe Jandarma Komutanı vekili Muammer Ulu’ya iletmesinin ardından gerekli işlemler hızla yerine getirildi. Annesi, ablası ve halası ile birlikte Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na bir günlük askerlik görevi için gelen Gökhan Kamacı, askeri bot ve kamuflajını giydikten sonra eğitim alanına çıktı. Kendisi gibi vatani görevini yapan erbaşlarla birlikte komutanlarının gözetiminde eğitimden geçen Kamacı, daha sonra nöbet tuttu ve diğer faaliyetlere iştirak etti.


Bir günlüğüne de olsa askerlik yapmanın sevincini yaşayan Kamacı, asker ocağında olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.


Annesi Münevver Kamacı ise, oğlunun en büyük hayalinden birinin askerlik yapmak olduğunu belirterek, “Askerlik yapmak, oğlumun en büyük hayaliydi. Bir Anne olarak da askeri üniforma içerisinde görmeyi ben de çok istiyordum. Sungurlu İlçe Jandarma Komutanımız Muammer Ulu komutanlığında tüm askerlerimize ve oğlumun hayalinin gerçeğe dönüşmesinde emek veren, destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 17:37
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