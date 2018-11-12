Askerlik borçlanmasıyla emekli nasıl olur?

Askerlik borçlanması emekliliği ne derece etkiler, askerlik borçlanması ile emeklilik erkene çekilebilinir mi? Askerlik borçlanması nedir? Askerlik borçlanması nasıl yapılır? Askerlik borçlanması ile erken emeklilik olur mu? soruları tüm çalışan vatandaşın sorduğu soruların başında gelmekte. Her çalışan bir an önce emekli olup hayatını yaşamak ister. Peki prim gün sayısı emekli olmak için yeterli olmayanlar askerlik borçlanması yaparak emekli olabilir mi? İşte askerlik borçlanmasıyla emekli olmanın yolları.

Her çalışan en kısa zaman içinde emekli olup hayatının geri kalanını eşiyle, çocuklarıyla geçirmek ister. Emekli olmasına az kalıp da askerlik borçlanmasıyla emekli olmak isteyen vatandaşlar, askerlik borçlanmasıyla emekli nasıl olunuru araştırıyor. En çok borçlanma er ve erbaş olarak ya da yedek subay okulunda geçen askerlik süreleri için yapılıyor. En düşük prim üzerinden 540 günlük askerlik borçlanmasını yıl sonuna kadar yapanlar 11 bin 691 lira prim öderken, gelecek yıla bırakanlar 14 bin 612 lira ödemek zorunda kalacak. Bunların maliyet artışı da en az 2 bin 921 lira olacak. Erkek sigortalılar, er veya erbaş olarak silah altında geçirdikleri süreleri ve yedek subay okulundaki süreleri borçlanabilirler.

Askerlik borçlanması nedir?

Askerlik borçlanmasına başvurmak nasıl olur? Askerlik borçlanması başvuru evrakları neler? Askerlik borçlanması, borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesiyle yapılır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SSK’ya askerliğini yaptığını gösterir belgelerle birlikte başvurur ve yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapar. Askerlik borçlanma tutarı ne kadar? Askerlik borçlanma taksitleri nedir ve nasıl ödenir? Askerlik borçlanma tutarının minimum tutarı nedir? Askerlik borçlanması yapacak kişi borçlanacağı sürelere ilişkin prim tutarlarını kendisi belirler ve kendi cebinden öder. 2017 yılı için askerlik borçlanması yapacak bir kişinin borçlanacağı her bir gün için ödemesi gereken en düşük tutar 18.96 TL’dir Dolayısıyla, 400 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin 7 bin 584 TL, 540 gün askerlik borçlanması yapacak bir kişinin ise 10 bin 238 TL ödeme yapması gerekir. Bu rakamlar askerlik borçlanmasının minimum düzeyden yapılması halinde geçerlidir. Borçlanma yapmak isteyen sigortalı isterse daha yüksek tutardan borçlanma yapabilir.