Askerlik 9 aya mı düşecek? Yerel seçimler öncesi askerlik süresi kısalacak mı?

24 Haziran seçimleri öncesinde kamuoyunda oluşan bedelli askerlik çıksın beklentisi seçimlerden sonra hayata geçti. Bedelli askerlik düzenlemesinin kabul edilmesiyle birlikte normal askerlik süresinin kısalması beklentisi oluştu. Yerel seçimler öncesinde 12 ay olan normal askerlik süresinin kısalması için kamuoyunda bir beklenti söz konusu. Peki yerel seçimlerden önce askerlik 9 aya düşer mi? 12 ay askerlik 9 aya ne zaman düşecek?

Zorunluğu askerliğin düşürülmesi konusundaki beklentilerin oluşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözünü ettiği askerlik sisteminin detaylarına ortaya çıkmaya başladı. Bazı medya organlarında yer alan haberlere göre, 12 ay olan uzun dönem askerlik düşecek. 9 aylık tek tip askerlik sistemi geliyor. 3 aylık temel eğitimden sonra 6 ay boyunca asgari ücret tutarını ödeyenler terhis edilecek. Askerde kalanlara ise 6 ay boyunca asgari ücret ödenecek. Yeni yasama yılı 1 Ekim’de başlıyor. Meclis’in açılmasıyla birlikte normal askerlik süresinin 9 aya düşürülmesi için Meclis’de çalışmaların yapılacağı konuşuluyor. Türkiye Mart 2019’da mahalli yerel seçimleri için sandık başına gidecek. Kamuoyunun beklentileri yerel seçimler öncesinde 12 ay askerlik süresinin 9 aya düşürülmesi yönünde. Askerlik süresinin düşürülmesi konusunda çalışmaların yapıldığı da biliniyordu.