Askerlik süresi kısalıyor mu? Askerlik süresi düştü mü? Askerlik süresi kısaldı mı? sorusu en çok arananlar listesinde yerine almakta. Bedelli askerlik yasasının çıkmasından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlik süresinin de belirleneceği yeni askerlik sistemine ilişkin çalışmaların yapılmasının talimatını verdi. Bu talimat doğrultusunda hem Milli Savunma Bakanlığı hem de Genelkurmay Başkanlığı ortaklaşa bir çalışma yürütüyor. Peki askerlik 9 aya düşecek mi? Askerlik süresi son dakika kısalıyor mu? Tek tip askerlik süresi ne kadar olacak? Kısa dönem askerlik kalkacak mı? Askerlik süresi ne kadar olacak? MSB'den askerlik yasasına ilişkin yeni açıklama geldi.

Milli Savunma Bakanlığından son dakika askerlik düzenlemesi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, son 1 yılda 74'ü lider kadrodan 2442 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. MSB, yeni askerlik sistemi çalışmalarında sona gelindiğini de duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama "Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız." ifadeleri kullanıldı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasının satır başları: "4 Ocak 2019 tarihi itibariyle 635 bin 582 vatandaşın bedelli askerlik için müracaat etti, 98 bin 630 kişinin temel eğitimlerinin tamamlandı. Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız. 2018'in başından bugüne kadar 74’ü sözde lider kadroda toplam 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor. Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor."

"Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız"

Tek tip askerlik konusu gündeme geldikçe askerlik görevlerini henüz tamamlamamış olanlar merakla bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Tanıtım Subayı Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, “Önümüzdeki günlerde yeni askerlik sistemine yönelik çalışmamızı tamamlayıp Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız.” dedi, ve heyecan arttı. Askerlik kısalacak mı?

Askerlik 9 aya düşülmesi konuşuluyor

Olası yeni sistemle ilgili ise öne çıkan isim “Tek tip askerlik” olarak öne çıkıyor. Söz konusu yeni sistemde askerliğin 9 aya düşürülmesi konuşuluyor.