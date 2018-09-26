Askerlik 9 ay olacak mı?

ASKERLİK 9 AYA DÜŞECEK Mİ?

Normal askerlik süresi 15 ay iken 1 Ocak 2014 tarihinden sonra askerlik süresi 12 aya olmuştu. Kısa dönem askerlik ise 6 ay yapılmaktaydı. Bedelli askerliğin çıkmasının ardından vatadaşlar normal askerlik süresinin de düşmesini istiyor. Yeni askerlik süresinin de 9 ay olması bekleniyor. Ancak bu konu hakkında henüz resmi bir karar yok.

1 EKİM'DE ASKERLİK DÜŞECEK Mİ?

1 Ekim'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor. Yeni yasama yılı öncesi gözler askerlik süresi ile ilgili yapılabilecek olası bir düzenlemede. Fakat askerlik süresinin düşmesi ile ilgili yani tek tip askerlik düzenlemesi ile ilgili herhangi bir düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelmedi. Yani şu an ki durum devam ederse 1 Ekim'de askerlik süresinin düşürmesi ile ilgili yasal düzenlemeye gidilmeyecek. Uzmanların ön görüsüne göre bedelli askerlik sürecinin tamamlanmasının ardından yeni askerlik sistemi dönemi başlayacak. Tek Tip Askerlik Nedir?

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor.