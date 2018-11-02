Askerlik 6 ay bedelli 3 ay zorunlu mu olacak? 9 ay tek tip askerlik mi olacak?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, tek tip askerliğin 2 ay içinde bitirileceğini ve bundan böyle bedelli askerliğin gündemden düşürüleceğini söylemesi üzerine askerlik ne kadar olacak? Tek tip askerlik nedir? Askerlik 12 aydan 9 aya mı düşecek? Askerlik ne zaman düşer? Askerlik düşerse kimleri kapsayacak? Soruları sorulmaya başlandı. Yeni askerlik düzenlemesine göre, 3 ay zorunlu eğitim alan askerler 6 aylık süreyi bedel ödeyerek tamamlayabilecek. İşte askerlikte son durum bilgileri

Eski Genel Kurmay Başkanı olan ve şuan Milli Savunma Bakanı koltuğunda oturan Hulusi Akar, yeni askerlik sistemine ilişkin ip uçları verdi. Bakan Hulusi Akar, Türkiye’nin yakın bir zamanda tek tip askerliğe geçeceğini ifade etti. Bakan Akar tek tip askerliğe ilişkin "Bedelli askerlik, dövizli askerlik, klasik askerlik 2 - 3 aydan beri çalışma yürütülüyor. Henüz sonuçlanmadı, pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2, 3 ay içinde bedellidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor." Şeklinde konuştu.

Herkes 9 ay askerlik yapacak

Milli Savunma Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı taslağa göre, herkes 9 aylık tek tip askerlik yapacak. Bunun 3 ayı temel askerlik süresi ve zorunlu olurken, kalan 6 ay için bedel ödenebilecek. Bu bedelin ne kadar olacağı her yıl yeniden belirlenecek. Doktor, öğretmen, hakim ve sporcu gibi meslek sahiplerine, hangi dönemde askerlik yapacakları konusunda tercih hakkı getirilecek. Nitelikli mesleklere sahip olanlar, askerlik yaparken cephede değil, kendi meslek gruplarına uygun görevlerde süreyi tamamlayacak. Hangi meslek grubunun hangi şartlarda ve dönemlerde askerlik yapacağı konusunda, Milli Eğitim, Sağlık ve Adalet gibi bakanlıklardan alınan görüşler düzenlemeye rehber olacak.