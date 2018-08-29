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Askerleri gören FETÖ'cüler Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde operasyonda bulunan askerleri karşılarında gören iki FETÖ'cü, Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:03
Askerleri gören FETÖ'cüler Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı

Edirne'de 2 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi, Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlı Müsellim köyüne FETÖ şüphelilerini yakalamak için operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında, FETÖ'ye üye olmak suçundan dosyaları bulunan S.C.Ç (26) ve Ö.S (39) Meriç Nehri'ne atlayarak kaçtı.

ESKİ ÇEVİK KUVVET MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINDI

Aynı gruptaki, Sinop Çevik Kuvvet Müdürlüğünde komiser iken ihraç edilen H.B.T (26), A.A (33), Ü.G.B (26) ve R.B (26) ise gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.G.B. serbest bırakıldı, R.B, H.B.T. ve A.A ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:03
  1. Fetullahçı Terör Örgütü
  2. Meriç Nehri
  3. Edirne Jandarma Komutanlığı
  4. Uzunköprü
  5. Sinop Çevik Kuvvet Müdürlüğü

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