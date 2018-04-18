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Türkiye'ye diklenen Yunanistan askerler için yardım kampanyası başlattı

Son dönemde Ege’de yaptığı hamlelerle Türkiye’ye diklenmeye çalışan Yunanistan, askerlerinin ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı ortaya çıktı. Ülkedeki emekli askerler ordu için yardım kampanyası başlattı.

18 Nisan 2018 Çarşamba 10:39
Türkiye'ye diklenen Yunanistan askerler için yardım kampanyası başlattı

Büyük umutlarla göreve getirilen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, koltuğa oturduğu günden bu yana ülkesini bir adım bile ileri götüremedi. Ekonomik krizden çıkamayan ülke için iflas senaryoları da gündeme geldi.

ASKERLER AÇ, SİLAHLARI DA YOK

Yaşanan krizler Yunanistan ordusunu da etkiledi. Ordunun silah ihtiyaçlarını karşılayamaması üzerine, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nden emekli olan generaller yardım kampanyası başlattı.

TÜRKİYE'YE KAFA TUTUYORLAR...

Türkiye'yi tehdit etme küstahlığında bulunan Yunan ordusunun 1 milyar euroluk ihtiyacını karşılamak isteyen emekli askerler, zengin Yunan işadamlarını yardım yapmaya çağırdı.

YUNAN JETİ DÜŞTÜ, KAMPANYA BAŞLADI

Paranın bir an önce toplanarak ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasını bekleyenlerde biri de Yunan Turizm İşletmeleri Birliği Onursal Başkanı Andreas Andreadis.

Ege'de düşen Yunan jetini hatırlatan Andreadis, ordunun her geçen gün daha da kötü bir duruma doğru gittiğini ifade ederek kampanyanın desteklenmesini istedi.

1 MİLYAR EURO TOPLANMALI

Andreas Andreadis, şunları söyledi: "Şimdi tam zamanı: Yıl içerisinde Silahlı Kuvvetlerimize destek amacıyla yurtiçi ve yurtdışındaki tüm vatanperver varlıklı Yunan işadamları ve kuruluşlardan 1 milyar euro toplama çabası. Partiler üstü, planlı, anlaşma ve şeffaflık olması şartıyla hepimiz bu çabaya katılacağız"

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 10:39
  1. Ordu
  2. Aleksis Çipras
  3. Yunanistan
  4. Ege

YORUM YAZ

  • FATİHFATİH28 dk önce
    fetö cüleri bizeiadeedin,askerlerinizeyiyecek vesilah yardımı yapalım ..... ayrıca almanya , nın yalakalığından da vazgeçin ..
  • Kor GenerelKor Generel32 dk önce
    Merak etme yavrum silah konusunda onlar karar verice mutlaka silah veren olurpkk teröristlere nasıl veren olduysa...yeterki turkıye dusmanı ol dunya bu kadar yuzsuzve yalancı
  • Hy-hyHy-hy54 dk önce
    Arkalarında AB var,Haçlı var,siyonistler var daha ne olsun.
  • Alp Alp 1 sa önce
    TAŞIMA SUYUYLA DEĞİRMEN DÖNMEZ.DAHA ÇOK MALISINIZ Kİ AĞABABALARINIZ YEMLESİN SİZİ.
  • atalayatalay3 sa önce
    2,5 SAAT SONRA YUNANİSTAN DİYE BİR ŞEY YOK !!! ALMANYADAN BETER KAYITSIZ ŞARTSIZTESLİMİYET SÖZ KONUSU OLUR
  • Emekli askerEmekli asker3 sa önce
    Bunlar bir abd oyunu yunana gaz veriyorlar Pkk ya gaz verdiler ya aynı onun gibi onlar da her zaman aynı yunan fırsat bu fırsat tüm dünya arkamızda deyip kışkırtıcı hareket yapıyorlar bunu herkes görüyor
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