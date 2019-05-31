0553 313 94 23

Askerlere budama ve gübreleme kursu verildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Bilecik Tugay Komutanlığı Anfisinde 12 askere 48 saat meyve ağaçlarında budama ve 48 saat meyve ağaçlarında gübreleme kursları düzenlendi.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:38
Askerlere budama ve gübreleme kursu verildi

Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile Bilecik Tugay Komutanlığı Anfisinde 12 askere 48 saat meyve ağaçlarında budama ve 48 saat meyve ağaçlarında gübreleme kursları düzenlendi.


Halk Eğitim Merkezinin Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personellerince Tugay Komutanlığında görevli erbaş/er ve rütbelilere yaygın olarak üretimi yapılan meyve ağaçlarında budama, gübreleme konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, “Erlere terhis olduktan sonraki yaşamlarında tarım konusunda mesleki deneyim kazandırılmak, onlara ziraat konularını tanıtmak, bu alanda daha önceden çalışmış olan kursiyerlere bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Kurs süresince genel meyvecilik, elma, kiraz, şeftali, kayısı, fındık, bağ ve ceviz ağaçlarının budama yöntemleri, uygulama şekli, bitki besleme yöntemleri ve gereklilikleri, bilinçli fidan üretimi, toprak türleri gibi konularda eğitim gerçekleştirilmiştir. Kursiyerlere ayrıca tarım sektöründe karşılaşabilecekleri olumsuz durumlar karşısında alınabilecek önlemler için; iş sağlığı ve güvenliği konusunda 16 saat eğitim verildi” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Ramazan Bayramı Mesajı
    1. KAYSO Başkanı Büyüksimitci’den Ramazan..
    2. OPPO Reno babaların yüzünü güldürecek
    3. KayseriŞeker’e Etkin Ve Şeffaf..
    4. Bursa’nın tek kadın başkan yardımcısı
    5. Sapkınlığa tepki yağıyor! "Topyekün..
    6. Pompeo: “Güvenli bölge kurma çabaları..
    7. Ramazan Bayramı öncesi trafik..
    8. Soyadı mesleği oldu
    9. Dr. Kalan: “NGS’lerin balık yaşamını..
    10. Şanlıurfa'dan Suriyelilere 8 tır..
    11. Teknoloji devlerinden İngiliz..
    12. Sanofi Türkiye'den hekimlere WhatsApp..
    13. Otomobilin üzerine düşen cisim korkuttu
    14. Altın fiyatları
    15. Sıcaktan bunalan çocuklar süs..
    16. Kılavuz Kaptanlar Haftası tüm..
    17. 23 Haziran 2019 seçim anketi İstanbul..
    18. Vali Şentürk öğrencilerle birlikte..
    19. Başakşehir’de 4 aracın karıştığı..
    20. Dış ticarette 10 yılın en düşük..
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    SP’nin adayı Necdet Gökçınar tehlikeyi fark etti! Peş peşe çağrılar
    SP’nin adayı Necdet Gökçınar tehlikeyi fark etti! Peş peşe çağrılar
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı