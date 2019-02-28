Askerlerden öğrencilere teşekkür mesajı

Ordu’nun Fatsa ilçesi Dumlupınar İlkokulu öğrencilerinin kendi elleriyle ördükleri atkıları Hakkari’de görev yapan askerlere göndermesinin ardından hediyeleri alan Mehmetçikler de öğretmen ve öğrencilere teşekkür mesajı gönderdiler.

Geçen haftalarda ders dışında kendi el emekleriyle ördükleri atkıları Hakkari Derecik’te görev yapan Mehmetçiklere gönderen öğrencilere asker ağabeyleri teşekkürlerini sosyal medya aracılığı ile ilettiler. Askerler, öğretmenleri Emine Mutlu ve 2-F sınıfı öğrencilerinin gönderdikleri hediyeleri aldıklarını ve ömür boyu saklayacaklarını mesajını attılar.

Güzel mesajlardan dolayı duygulandıklarını ifade eden Fatsa Dumlupınar İlkokulu 2/F sınıfı öğretmeni Emine Mutlu, “Öğrencilerim kendi el becerileri ile ördükleri atkıları ve evlerinden getirdikleri ceviz ve fındıkları Güney Doğu’da vatan görevini yapan Mehmetçiklere gönderdik. Hediyelerimiz askerlerimize ulaşmış. Bizlere destek veren bu kampanyadaki velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Bizler her zaman askerlerimizin yanındayız” dedi.