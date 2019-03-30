Askerler, çığ nedeniyle mahsur kalan vatandaşları misafir etti Hakkari’de çağ düşmesi sonucu mahsur kalan vatandaşları bölgedeki hudut birlikleri misafir etti.

Hakkari’de çağ düşmesi sonucu mahsur kalan vatandaşları bölgedeki hudut birlikleri misafir etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı karayolunda, 29 Mart 2019 akşamı iki ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir" denildi.

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