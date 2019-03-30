Askerler, çığ nedeniyle mahsur kalan vatandaşları misafir etti
Hakkari’de çağ düşmesi sonucu mahsur kalan vatandaşları bölgedeki hudut birlikleri misafir etti.30 Mart 2019 Cumartesi 10:07
Hakkari’de çağ düşmesi sonucu mahsur kalan vatandaşları bölgedeki hudut birlikleri misafir etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde bulunan Serbest-Çığlı karayolunda, 29 Mart 2019 akşamı iki ayrı noktaya çığ düşmesi sonucu mahsur kalan 19 vatandaşımız yol açma çalışmaları tamamlanana kadar bölgedeki hudut birliklerimizde misafir edilmektedir" denildi.
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