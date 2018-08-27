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Askerler arasındaki gerginlik sınır kapısını kapattırdı!

İran ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi askerleri arasındaki gerginlik sonrası Keyli Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:14
Askerler arasındaki gerginlik sınır kapısını kapattırdı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile İran arasındaki Keyli Sınır Kapısı, iki tarafın sınır muhafızları arasında çıkan tartışma nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Süleymaniye kentindeki Raperin Gümrük Müdürü Cevher Resul yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) muhafızları ile İran sınır muhafızları arasında çıkan tartışma nedeniyle Keyli sınır kapısının geçici olarak kapatıldığını belirtti.

Tartışmanın dinlenme saatinde Kürt muhafızların İranlı muhafızların oturmalarına izin vermedikleri bir yere oturması sebebi ile başladığını ifade eden Resul, olayların daha büyümemesi için sınır kapsının geçici olarak kapatıldığını söyledi. Resul ayrıca Kürt yetkili sorunun çözülmesi için girişimler başlattığını belirtti. 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 22:14
  1. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  2. İran
  3. Keyli Sınır Kapısı

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