Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara suçüstü
Edirne’nin Keşan ilçesinde, askeri bölgede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.25 Şubat 2019 Pazartesi 18:09
Edirne’nin Keşan ilçesinde, askeri bölgede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.
İlçede bulunan bir kışladan hırsılar, tel çiti ve çok sayıda demir direği çalarken, suçüstü yakalandı. Hırsızlar B.K., M.G. ve C.G. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca C.G. ile M.G. tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı.
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