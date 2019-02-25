Askeriyeden malzeme çalan hırsızlara suçüstü Edirne’nin Keşan ilçesinde, askeri bölgede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde, askeri bölgede hırsızlık yapan şahıslar yakalandı.



İlçede bulunan bir kışladan hırsılar, tel çiti ve çok sayıda demir direği çalarken, suçüstü yakalandı. Hırsızlar B.K., M.G. ve C.G. gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca C.G. ile M.G. tutuklanırken, B.K. serbest bırakıldı.

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