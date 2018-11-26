Enkazdan askerimizi çıkaran vatandaş konuştu

İstanbul Sancaktepe'de eğitim uçuşu yapan askeri bir helikopter düştü. Kaza sonucu 4 asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan olayda askerlerimizden birini enkazdan çıkaran vatandaş konuştu.

"Durumu çok iyi değildi"

Düşen helikopterin içinden askerlerimizden birini çıkaran Doğan Yıldız, "Ekmek almaya çıkmıştım. Bir ses geldi ve bağırışları duyunca koştum. 3-4 arkadaşla beraber bir askerimizi çıkardık. Ambulanslar geldi ardından. Diğer tarafa geçtiğimizde maalesef 3 tane şehidimiz vardı. Çıkardığımız askerin durumu çok iyi değildi." diye konuştu.

Helikopterin düşme anının görüntüleri ortaya çıktı

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