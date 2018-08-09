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"Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "

İsrailli yazar: İsrail kabinesinin son oturumunda özetle “Asker bütün senaryolara hazırdır” dendi. Asla ve asla doğru değil. Sadece “Asker bütün senaryolara hazır değil” olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişme ve Gazze şeridinde oyunun değişmesi ve gelişmeler sebebiyle ölümden de korkuyor

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:00
"Askerimiz ölümden korkuyor... Bu cihad varlığımızı tehdit ediyor! "

 yeniakit.com.tr  özel haber 

Siyonist İsrail ve Hamas arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen görüşmenin yankıları sürerken dikkat çekici bir analiz İsrailli Maariv gazetesinden geldi.

İsrail hükümetinin Hamas ve Gazze ile ilişkilerde beceriksiz ve salakça politikalar izlediğini söyleyen İsrail'de yayımlanan Maariv gazetesi yazarı Ran Edilist, Binyamin Netanyahu’nun Hamas’a karşı teslim olduğunu iddia etti.

ASKER ÖLMEKTEN KORKUYOR

Edilist, son yazısında, terör devleti İsrail’de siyasi beceriksizlik olduğunu söyleyerek “Bu münasebetle İsrail kabinesinin son oturumunda özetle “Asker bütün senaryolara hazırdır” dendi. Asla ve asla doğru değil. Sadece “Asker bütün senaryolara hazır değil” olmakla kalmıyor, aynı zamanda gelişme ve Gazze şeridinde oyunun değişmesi ve gelişmeler sebebiyle ölümden de korkuyor (İç koalisyon siyasetinden kaynaklı sivillerin ve askerlerin ölümü...)” dedi.

CİHAD VARLIĞIMIZI TEHDİT EDİYOR

Hamas’ı artık bütün dünyanın tanıdığını belirten Ran Edilist, “Amerikalılar, Birleşmiş Milletler, Hamas’la konuşuyorlar. Ebu Mazin (Mahmud Abbas) aynı şekilde Hamas’la konuşuyor. Hiç biri bir dul İsrail erkeği için konuşmuyor. Orada bir cihad var ve bu cihad bizim varlığımızı tehdit ediyor. Bir de tabii İranlılar” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:00
  1. ran edilist
  2. maariv gazetesi
  3. israil
  4. Hamas

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  • ALAMORAALAMORA1 sa önce
    ISRAIL SIYONISTLERI AMERIKAYI ARKALARINA ALMISLAR VE KATILIKLERINE DEVAM EDIYORLAR DÜNYANIN BIR SONU OLDUGUGIBI AMERIKANINDA BIR SONU VAR SIYONISTLER PEKI YAPTIGIN KATILIKLERIN HESABI SORULMUYACAKMI ISRAIL SEN AMERIKANIN KOMSUSU DEGILSIN BUNU HIC BIR ZAMAN UNUTMA ALMANYADA BIR ZAMANLAR YAHUDILERI COCUKLARI YAKIYORDUBUNU IYI OKU.
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