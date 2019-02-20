0553 313 94 23

Askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
Askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy’de askeri yasak bölgede kaçak göçmen yakalandı.


Sınır birliği tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölgede 1 Myanmar ve 4 Afganistan uyruklu olmak üzere 5 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslar ile yapılan görüşme sonucu Myanmar uyruklu M.F. isimli şahsın göçmen kaçakçısı olduğu tespit edildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısına bilgi verilmesinin ardından soruşturma başlatıldı.


4 Afganistan uyruklu şahıs işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Organizatör M.F. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı çıkartmak için seferber oldu
    1. Ekipler tırın altında sıkışan yaralıyı..
    2. Darbeci komutanlara müebbet hapis..
    3. Hazine, altın tahvili ve altına dayalı..
    4. Yıldırım, Trabzonlu iş adamları ve..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yarın Cumhur..
    6. Bakan Varank: “Biz yerel seçimleri..
    7. Festival öncesi davul zurna ile..
    8. Gaziantep’te 4 hırsızlık olayı: 10..
    9. GÜNCELLEME - FETÖ'ye yönelik..
    10. Başkan Türel Google Trends..
    11. İngiliz STK'dan Mısır'daki 9 idama tepki
    12. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    13. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    15. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    16. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    17. Gaziantep'te asayiş
    18. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    19. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    20. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    21. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    22. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    23. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    24. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    25. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    26. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    27. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    28. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    29. Kütahya'da kara yolunda çökme
    30. New York borsası yükselişle açıldı
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı