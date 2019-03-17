Dünya şaşırdı! Afrika ülkesi Mali'de bir askeri üsse sızıldı Afrika ülkesi Mali'de bir askeri üsse sızma yapıldığı ve en az 16 askerin öldürüldüğü açıklandı.

Afrikaülkesi Mali'de orduya ait bir üsse silahlı saldırganların yaptığı baskında en az 16 asker hayatını kaybetti. Gece yarısı gerçekleşen baskında, saldırganlar beş aracı da imha etti. Ülkede son yıllarda El Kaide bağlantılı gruplar aktif hale gelmişti. Üsse düzenlenen saldırıyı ise, kasabanın belediye başkanı açıkladı.

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