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Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi! 5 ölü

Afganistan'ın güneyinde yer alan Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 askerin öldüğü açıklandı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 14:17
Afganistan'da askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi! 5 ölü

Afganistan'ın Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesindeki askeri üsse bombalı saldırı düzenlendi. Mayvand İlçe Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Eşref Vatandost, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, askeri üssün altına kazdığı tünele yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini söyledi.

Taliban ölü sayısının 35 olduğunu iddia etti

Saldırıda 5 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Vatandost, 6 askerin de yaralandığını belirtti. Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ölen ve yaralanan askerlerin sayısının 35 olduğu iddia edildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 14:17
  1. Afganistan
  2. bombalı saldırı
  3. Eşref Vatandost
  4. taliban

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