Mehmetçik büyük tehlike atlattı! Üs yakınlarında roket bulundu Mardin'de askeri üs bölgesi yakınlarında mahalle sakinleri tarafından boş arazide patlamamış roket bulundu.

Mardin'in Dargeçit ilçesi askeri üs bölgesi yakınlarındaki arazide patlamamış roket tespit edildi. Roket, bomba imha uzmanları tarafından imha edildi. Edinilen bilgilere göre, Dargeçit’in Dibek üs bölgesi yakınlarında mahalle sakinleri, boş arazide patlamamış roket gördü. Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine alanda güvenlik önlemi alındı. İmha edildi Patlamamış roket, bölgeye gelen bomba imha uzmanları tarafından imha edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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