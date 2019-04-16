Askeri uçak pisten çıktı Berlin Schönefeld Havaalanı inişe kapandı
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Schönefeld Havaalanında bir askeri uçağın pisten çıkması üzerine havalimanı inişe kapandı.16 Nisan 2019 Salı 13:04
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Schönefeld Havaalanında bir askeri uçağın pisten çıkması üzerine havalimanı inişe kapandı.
Almanya’nın başkenti Berlin’deki Schönefeld Havaalanında Almanya Hava Kuvvetlerine ait Global 5000 tipli bir uçak iniş esnasında pistten çıktı. Uçağın iki kanadını piste vurduktan sonra pistten çıkması üzerine havaalanı inişe kapatıldı. Havalimanına iniş yapmak isteyen uçaklar ise Berlindeki Tegel Havalimanına yönlendirildi.
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