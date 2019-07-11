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Askeri sevkıyatlar gece gündüz devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik yapılması beklenen operasyon nedeniyle sınıra ve sınır ötesine yönelik sevkıyatlar gece de devam etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Askeri sevkıyatlar gece gündüz devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusuna yönelik yapılması beklenen operasyon nedeniyle sınıra ve sınır ötesine yönelik sevkıyatlar gece de devam etti.


TSK tarafından Suriye’de Fırat’ın doğusuna düzenlenmesi planlanan operasyon nedeniyle bölgeye askeri ve zırhlı araç ile mühimmat sevkıyatı sürüyor. Gece de devam eden sevkıyatlarda, zırhlı araç, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmatlar, geniş güvenlik önlemleri arasında Suriye sınırına ve sınır ötesindeki görev yerlerine gidiyor. Gece geç saatlerde Gaziantep’in Karkamış ilçesinde bulunan Karkamış Gümrük Kapısı’ndan Suriye tarafına geçen onlarca araçlık askeri konvoy cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Gece saatlerine rağmen sınır kapısında yaşanan askeri araç yoğunluğu dikkat çekti. Çeşitli illerden yola çıkan askeri araçların sevkıyatının gün boyu sürmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
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