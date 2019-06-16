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Askeri personelin kaçırılması olayı şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 2015 yılında Tunceli-Pülümür karayolunda bir askeri personelin kaçırılması olayı şüphelisi olan Tarık Çaytaş isimli terör örgütü mensubu saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.

16 Haziran 2019 Pazar 20:17
Askeri personelin kaçırılması olayı şüphelisi düzenlenen operasyonla yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda 2015 yılında Tunceli-Pülümür karayolunda bir askeri personelin kaçırılması olayı şüphelisi olan Tarık Çaytaş isimli terör örgütü mensubu saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.


Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alınan bir istihbarat üzerine operasyon yapıldı. PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresi amacıyla yapılan operasyonda, 17 Eylül 2015 günü Tunceli-Pülümür karayolunda bir askeri personelin kaçırılması olayı ile iltisaklı olan ve PKK/KCK terör örgütü adına kırsal alanda faaliyet yürüten örgüt mensuplarına bağlı olarak kurye, işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunan ayrıca "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğünü Bozma" suçlarından aranma kayıtları bulunan Tarık Caytaş isimli örgüt mensubu yakalandı. Tarık Çaytaş’ın Lice ilçesi Kelvan Mahallesi Müminağa Caddesi Gıyasettin Vuran apartmanında saklandığı tespit edildi. Apartmana düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan Tarık Çaytaş’ın ifadesi alınmak üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 20:17
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