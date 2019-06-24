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Askeri personele ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri düzenlendi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından 9.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
Askeri personele ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ semineri düzenlendi

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından 9. Kolordu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı personeline ‘’Kadına yönelik şiddetle mücadele semineri’’ düzenlendi.


İl Jandarma Komutanlığında 96 personele ve 430 bedelli askere, Topçu Alay Komutanlığında 139 personele, General Semih Sancar Kışlasında 34 personele, Tank Tabur Komutanlığında 90 personele, Karargah Destek Garaj Komutanlığı Harbiye 2. Kışlasında 71 personele, Lojistik Destek Komutanlığı Şehit Üst Teğmen İsmail Aksu Kışlasında 70 personele "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele " konusunda seminerleri düzenlendi.


Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli meslek elemanları tarafından düzenlenen seminerlerde, kadına yönelik şiddetin tanımlarının, türlerinin ve yaygınlığının anlaşılması, kadına yönelik şiddetin kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkilerinin anlaşılması, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası ve ulusal mevzuat konusunda bilgi edinilmesi, kadına yönelik şiddet konusunda hizmet veren kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilenilmesi konuları ele alındı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:58
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