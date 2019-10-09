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Türkiye'nin askeri operasyonu öncesi katil Esed rejiminden açıklama

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik askeri harekatı öncesi katil Esed yönetiminden açıklama geldi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:46
Türkiye'nin askeri operasyonu öncesi katil Esed rejiminden açıklama

Ankara ABD'yle görüşmelerin ardından Fırat'ın doğusuna harekata hazırlanırken, Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi kaynaklarına dayanarak, Esed yönetiminin tepkisini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi kaynaklarının açıklamasını aktardı: "Suriye, Türkiye'nin pervasız açıklamalarıyla düşmanca niyetlerini ve Suriye sınırlarındaki askeri yığılmayı en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Suriye, Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıdır."

SANA'ya göre Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir kaynak şu açıklamayı yaptı: "Suriye, Türkiye'nin şahin ifadelerini, agresif niyetlerini ve Suriye sınırının yakınında toplanmakta bulunan askeri kalabalıklarını en şiddetli ifadelerle kınıyor. Bu tehditler, Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymayı onaylanan uluslararası kanun ve BMGK kararlarının ağır bir ihlali."

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:46
  1. Ankara
  2. Esed
  3. Suriye

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  • hizipsavarhizipsavar3 dk önce
    hadi ya istersen bir dene bakalım nasıl oluyor. seni tarihin sayfalarından silelim.sen adam olsan insanlarının ölmesine müsade etmez çaldıkalrını alır kaçardın. sonun saddam gibi olacak.
  • DavutDavut28 dk önce
    Eset kılıksızı "Suriye, Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıdır." demiş. Bendeniz de, "elinden geleni ardına koyarsan .......sin" derim. Bütün Suriye'yi alırız. İşte bu kadar. Hadi bakalım, hadi yüreğin varsa kılını kıpırdat da göreyim. Eset misin, müsvet misin, kasavet misin, kasket misin nesin. Sen Rusya'nın planladığın o şehrine kaçma vaktin çok yaklaştı.
  • abdrhmnabdrhmn36 dk önce
    ulan artık senin toprağınmı kaldı yol geçen hanı oldu. adamlar binlerce kilometreden gelip yerleştiler gıkın çıkmadı. şimdi siyonist yahuıdiler emretti sana bize havlamaya çalışıyorsun pis mahluk.

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