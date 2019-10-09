Türkiye'nin askeri operasyonu öncesi katil Esed rejiminden açıklama

Ankara ABD'yle görüşmelerin ardından Fırat'ın doğusuna harekata hazırlanırken, Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi kaynaklarına dayanarak, Esed yönetiminin tepkisini duyurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Suriye Dışişleri Bakanlığı resmi kaynaklarının açıklamasını aktardı: "Suriye, Türkiye'nin pervasız açıklamalarıyla düşmanca niyetlerini ve Suriye sınırlarındaki askeri yığılmayı en güçlü ifadelerle kınamaktadır. Suriye, Türk saldırganlığına tüm meşru araçlarla karşı koymakta kararlıdır."

SANA'ya göre Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığından bir kaynak şu açıklamayı yaptı: "Suriye, Türkiye'nin şahin ifadelerini, agresif niyetlerini ve Suriye sınırının yakınında toplanmakta bulunan askeri kalabalıklarını en şiddetli ifadelerle kınıyor. Bu tehditler, Suriye toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı duymayı onaylanan uluslararası kanun ve BMGK kararlarının ağır bir ihlali."

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