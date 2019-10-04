Türkiye'nin askeri operasyonu öncesi kritik görüşme! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti.

Tükiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası askeri operasyonu öncesi Ankara'da kritik bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Genelkurmay Başkanı Sir Nicholas Patrick Carter'ı kabul etti. Ayrıntılar Geliyor...

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