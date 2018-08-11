Askeri kurumlar memur alımı yapıyor! İşte detaylar...

Türkiye İş Kurumu'nun İş İlanları Sayfası üzerinden askeri kurumlar tarafından çok sayıda alım ilanı yayımlandı.

İLAN YAYIMLAYAN ASKERİ KURUMLAR

Türkiye İş Kurumu üzerinden alım ilanı yayımlayan 7 farklı askeri kurum bulunuyor. Bu kurumların bazıları memur alımı yapacağını ilan ederken bazıları da işçi alımı yapacağını duyurdu

İşte alım ilanı yayımlayan askeri kurumlar; 6'ncı Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, MSB Personel Daire Başkanlığı, 53'üncü Bakım Fabrika Müdürlüğü (Erzincan), Manisa Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisevi Büro Amirliği.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Yukarıda yer alan askeri kurumlar tarafından yayımlanan ilanlarda yer alan açık pozisyonlar şu şekilde, Veteriner Hekim, Büro Memuru (Genel), Makine Teknolojisi Teknisyeni, Aşçı Yardımcısı, Metal Kaplamacı, Diğer Tahmil-Tahliye Ve İlgili Yük Taşıma İşçileri, Marangoz, Oto Döşemecisi, Garson (Servis Elemanı), Bulaşıkçı

İlan edilen bu kadrolar arasında yer alan memur pozisyonları için kurumlar KPSS puan şartı talep etmektedir. Ancak işçi pozisyonları için KPSS şartı bulunmamakta. Ayrıca ilanlarda engelli vatandaşların da başvuru yapabilecekleri pozisyonlar bulunmaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Söz konusu kamu personeli alım ilanlarına başvuru yapacak adayların aşağıda yer alan başvuru koşullarını sağlamaları gerekiyor.

Türk vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, İlan edilen pozisyon için belirlenen eğitim seviyesinden mezun olmak, KPSS şartı olan alım ilanlarında yer alan asgari KPSS puan şartını sağlamak, erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak, tecilli durumda bulunmak veya askerlik görevinden muaf bulunmak, görevini düzenli yapmaya engel zihinsel ve fiziksel rahatsızlığı bulunmamak, alım yapılacak kadrolar için belirlenen özel şartları sağlamak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sizlere kadro detayları, alım yapacak kurum detayları ve başvuru koşulları ile ilgili genel olarak bilgiler verdiğimiz alım ilanları Türkiye İş Kurumu üzerinden yayımlandı. İlanlara ulaşmak isteyen adaylar aşağıda yer alan bağlantıya tıklayıp açılan sayfada yer alan işyeri unvanı adlı bölüme alım yapacak kurumun adını yazıp ara butonuna bastığında ilanlara ulaşabilir. Adaylar ayrıca aşağıda yer alan bağlantıya tıklayıp açılan sayfada işyeri türü kısmını kamu olarak işaretleyip ara butonuna bastıklarında tüm ilanları görüntüleyebilirler.