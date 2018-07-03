Afganistan'da askeri konvaya saldırı! 5 ABD askeri öldürüldü
Afganistan Doğusunun Loger vilayetinde Taliban'ın bir Amerikan askeri konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 ABD askerinin hayatını kaybettiği öğrenildi.03 Temmuz 2018 Salı 14:04
AfganistanLoger vilayeti polis teşkilatı sözcüsü Şahpur Arap bu bağlamda yaptığı açıkalamada, Taliban miltanlarının Afganistan'ın Pol Elem ilçesinin Padhab bölgesinde bir Amerikan askeri konvoyuna düzenlediği saldırıda 5 Amerika'lı asker hayatını kaybederken, birkaçı da yaralandığı, saldırıda 2 zırhlı aracın da imha edildiğini bildirdi.
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