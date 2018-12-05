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Bakanlıktan askeri koğuşta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığından, askeri koğuşta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videoyla ilgili sorumlular hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:09
Bakanlıktan askeri koğuşta çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler hakkında açıklama

Bakanlığın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada paylaşılan videonun, Mart 2018'de, Kars'taki bir birliğin koğuşunda çekildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sorumlular hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:09
  1. Kars
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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