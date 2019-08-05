Askeri helikopter yüksekten düşen çocuk için havalandı Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye sevk edildi

ANKARA (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralanan çocuk, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopter ile hastaneye sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pervari ilçesinde yüksekten düşerek ağır yaralandığı bildirilen 3 yaşındaki çocuk, askeri helikopter ile Siirt kent merkezine götürüldü. Yaralanan çocuk, daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

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