Askeri helikopter, rahatsızlanan hamile kadın için havalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde rahatsızlanan hamile kadın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Şirvan ilçesinin Kapılı köyünde yaşayan 7 aylık hamile Remziye Cengiz aniden rahatsızlandı. Durumun bildirilmesi üzerine, iç kanama geçirdiği düşünülen Cengiz için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığı yetkilileriyle yapılan görüşme sonucu askeri helikopter tahsis edildi. 112 Acil Servis ekiplerince 3. Komando Tugay Komutanlığına ulaştırılan Cengiz, buradan helikopterle Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Cengiz'in yakınları başta Siirt Valisi Ali Fuat Atik olmak üzere destek veren askeri birimlere teşekkür etti.



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