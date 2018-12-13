0553 313 94 23

Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı

Ağrı'da kar nedeniyle yolu kapanan köyde fenalaşan hasta, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

13 Aralık 2018 Perşembe 21:50
Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı

AĞRI (AA) - Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan hastanın, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynak mahallesinde bir vatandaşın rahatsızlandığı ihbarını alan 112 Acil Servis ekiplerinin köy yolunun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapalı olması durumunu İl Jandarma Komutanlığıyla paylaştığı aktarıldı.

İl Jandarma Komutanlığının Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın talimatıyla harekete geçtiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Hastanın tahliyesi maksadıyla 13 Aralık 2018 günü saat 17.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesinde konuşlu bulunan Jandarma Genel Komutanlığına ait bir adet skorsky tipi helikopter bölgeye sevk edilmiş ve hastayı aldıktan sonra Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına inerek hazır bekleyen 112 Acil servis ekiplerine teslim etmiştir. Hasta 112 Acil Servis ekipleri tarafından Doğubayazıt Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup, hastanın hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 21:50
  1. Ağrı
  2. Ağrı Valiliği
  3. Askeri helikopter
  4. hasta kurtarma
  5. Mehmetçik

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
    1. Hatay'da sokak köpeğinin saldırısına..
    2. "Filistin halkı şehitlerinin kanını..
    3. Aşırı hijyenik olmanın zararları..
    4. Rusya'ya ağır darbe! 6 ay daha uzatıldı
    5. Afrin'de patlama! Yaralılar var
    6. Dengesiz beslenen çocuk öğrenme..
    7. Polonya'nın bağımsızlığının 100. yıl..
    8. Muskat hakkında her şey…
    9. Balıkesir'de fuhuş operasyonu
    10. Babanın çocuklarının elini sobada..
    11. Hashimoto tiroidit belirtileri nelerdir?
    12. Kızgınlığınızı içinize atmayın!
    13. Organize suç örgütüne büyük operasyon!
    14. Afrin'de terör eylemi: 4 ölü
    15. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile..
    16. Uyuşturucu şüphelisine vatandaş tepkisi
    17. Ürdün'de binlerce insan sokağa indi!
    18. Harekat öncesi Türkiye-ABD arasında..
    19. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    20. İran-İsrail arasında gerilim..
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Emniyet Müdürünü şehit eden polisin ilk ifadesi
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    CIA Direktöründen Kaşıkçı hamlesi! Hakan Fidan iddiası
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı
    Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin son sözleri ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!