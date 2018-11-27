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Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı

Gökçeada'da tedavi görürken fenalaşan bir hasta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen helikopterle Çanakkale'deki hastaneye ulaştırıldı

27 Kasım 2018 Salı 18:44
Askeri helikopter fenalaşan hasta için havalandı

ANKARA (AA) - Gökçeada'da tedavi görürken fenalaşan bir kişi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca görevlendirilen helikopterle Çanakkale'deki hastaneye sevk edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Gökçeada'da kalp rahatsızlığı sebebiyle hastanede tedavi gören bir vatandaş fenalaştı.

Bunun üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopter ile hastanın, Çanakkale'deki hastaneye sevki sağlandı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:44
  1. Çanakkale
  2. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
  3. Genelkurmay Başkanlığ

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