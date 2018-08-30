Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü
Etiyopya'da bir askeri helikopter düştü. İlk edinilen bilgilere göre; olayda 18 kişi hayatını kaybetti.30 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Dire Dawa şehrinden Bishoftu’ya giden askeri helikopter, Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu Shoa bölgesinde düştü.
Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil yaşamını yitirdi.
Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterin havadayken alev aldığı kaydedildi.
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