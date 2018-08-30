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Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü

Etiyopya'da bir askeri helikopter düştü. İlk edinilen bilgilere göre; olayda 18 kişi hayatını kaybetti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
Askeri helikopter düştü! 18 kişi öldü

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, ülkenin Dire Dawa şehrinden Bishoftu’ya giden askeri helikopter, Oromiya eyaleti sınırları içerisindeki Doğu Shoa bölgesinde düştü.

Kaza sonucu helikopter içerisindeki 15 askeri personel ve 3 sivil yaşamını yitirdi.

Kazanın nedeni araştırılırken, helikopterin havadayken alev aldığı kaydedildi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 15:50
  1. etiyopya
  2. Afrika

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