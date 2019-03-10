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Askeri helikopter doğum sancıları başlayan hasta için havalandı

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köyde doğum sancıları başlayan hasta Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı

10 Mart 2019 Pazar 17:17
Askeri helikopter doğum sancıları başlayan hasta için havalandı

ANKARA (AA) - Bingöl'de doğum sancıları başlayan kadın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karlıova ilçesi Hasanova köyünde doğum yapmak üzere olan kadının, Bingöl Valiliğinin talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 17:17
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