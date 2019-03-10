Askeri helikopter doğum sancıları başlayan hasta için havalandı Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köyde doğum sancıları başlayan hasta Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı

ANKARA (AA) - Bingöl'de doğum sancıları başlayan kadın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karlıova ilçesi Hasanova köyünde doğum yapmak üzere olan kadının, Bingöl Valiliğinin talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.