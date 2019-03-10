Askeri helikopter doğum sancıları başlayan hasta için havalandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı köyde doğum sancıları başlayan hasta Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı10 Mart 2019 Pazar 17:17
ANKARA (AA) - Bingöl'de doğum sancıları başlayan kadın, Kara Kuvvetleri Komutanlığının tahsis ettiği helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Karlıova ilçesi Hasanova köyünde doğum yapmak üzere olan kadının, Bingöl Valiliğinin talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle, Bingöl Devlet Hastanesine sevk edildiği belirtildi.
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