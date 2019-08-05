Askeri havalimanın yanında tutuşan otlar cephaneliğe ulaşmadan söndürüldü
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Hava Meydan Komutanlığının yanındaki ot yangını paniğe sebep oldu.05 Ağustos 2019 Pazartesi 19:48
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Hava Meydan Komutanlığının yanındaki ot yangını paniğe sebep oldu.
Bilinmeyen bir sebepten dolayı alev alan otlar yanmaya başladı. Otların alev almasıyla birlikte Hava Meydan Komutanlığında bulunan cephaneliğe sıçraması üzerine teyakkuza geçen ekipler, hemen itfaiyeye haber verdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesiyle ot yangını büyümeden kısa sürede söndürüldü.
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