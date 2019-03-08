Askeri gemiler limandan ayrıldı
Mavi Vatan-19 Tatbikatı kapsamında liman ziyareti gerçekleştiren TCG Oruçreis (F-245) ve TCG Bandırma (502) askeri gemileri Samsun’dan ayrıldı.08 Mart 2019 Cuma 09:37
Mavi Vatan-19 Tatbikatı kapsamında liman ziyareti gerçekleştiren TCG Oruçreis (F-245) ve TCG Bandırma (502) askeri gemileri Samsun’dan ayrıldı.
06-08 Mart tarihleri arasında Samsun’da liman ziyareti gerçekleştiren askeri gemiler; 06 Mart Çarşamba ve 07 Mart Perşembe günü 10.00-17.00 saatleri arasında halkın ziyaretine açıldı. İki gün limanda kalan askeri gemiler bu sabah saatlerinde limandan ayrılarak Karadeniz’e açıldı.
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