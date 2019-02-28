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Askeri bölgede PKK’lı yakalandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgede PKK üyesi bir kişi yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:37
Askeri bölgede PKK’lı yakalandı

Edirne’nin Meriç ilçesinde askeri yasak bölgede PKK üyesi bir kişi yakalandı.


Olay Alibey köyünde meydana geldi. Alibey Piyade Karakolu devriyesi tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yabancı uyruklu şahısların içerisinde bulunan bir bayan kendisinin yabancı uyruklu olduğunu beyan etti. Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne diğer yabancı uyruklu şahıslarla birlikte teslim edildi. Şahsın yapılan parmak izi taramasında şahsın Batman Hasankeyf nüfusuna kayıtlı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK Terör Örgütüne üye olma ve Örgüt propagandası yapmak suçlarından yürütülen soruşturması ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan F.Z. olduğu tespit edildi.


Şahıs sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine kondu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:37
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