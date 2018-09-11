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Askeri birlikler Suriye'ye dualarla uğurlandı

Suriye'de görev yapacak askerler için Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda hafta sonu düzenlenen törenin ardından askeri birlikler dualarla uğurlandı.

11 Eylül 2018 Salı 16:14
Askeri birlikler Suriye'ye dualarla uğurlandı

Muş'ta Suriye'ye giden askeri birlikler dualarla uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de görev yapacak askerler için hafta sonu Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda tören düzenlendi.

Törende, askerler için kurban kesilerek dua edilmesinin ardından Vali Vekili Alper Çifçi ve beraberindeki askeri heyet, görevlendirilen komandolara başarı dileğinde bulundu.

Askerler, daha sonra Suriye'ye uğurlandı.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal da katıldı.

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 16:14
  1. Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı
  2. Vali Vekili Alper Çifçi
  3. Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu
  4. Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete
  5. İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal

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