Askeri birlikler Suriye'ye dualarla uğurlandı

Muş'ta Suriye'ye giden askeri birlikler dualarla uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suriye'de görev yapacak askerler için hafta sonu Muş 49. Komando Tugay Komutan Yardımcılığı'nda tören düzenlendi.

Törende, askerler için kurban kesilerek dua edilmesinin ardından Vali Vekili Alper Çifçi ve beraberindeki askeri heyet, görevlendirilen komandolara başarı dileğinde bulundu.

Askerler, daha sonra Suriye'ye uğurlandı.

Törene, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal da katıldı.