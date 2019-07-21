Askeri birlikler Suriye sınırına ulaştı
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan askeri konvoy, Türkiye'nin Suriye sınırında yer alan Akçakale ilçesine ulaştı.21 Temmuz 2019 Pazar 16:58
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan mühimmat, obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan 15 araçlık konvoy, ilçeye giriş yaptı.
Sınır hattına konuşlandırılacaklar
Akçakale 3. Hudut Alay Komutanlığına bırakılan askeri araçların, sınır hattındaki alanlara konuşlandırılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekipleri eşlik etti.
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