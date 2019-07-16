0553 313 94 23

Askeri bando çaldı, vatandaşlar söyledi: “Bir başkadır benim memleketim”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Çorlu’da anma programı düzenlendi.

16 Temmuz 2019 Salı 12:25
Askeri bando çaldı, vatandaşlar söyledi: “Bir başkadır benim memleketim”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yurt genelinde olduğu gibi Çorlu’da anma programı düzenlendi.


Akşam saatlerinde Çorlu Şehitliği’nde toplanan vatandaşlar burada kılınan akşam namazının ardından Çorlu Atatürk Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti.


Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Murat Yiğiter, Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile şehit yakınları ile gazilerin de aralarında yer aldığı yaklaşık 2 bin kişi Atatürk Meydanı’nda düzenlenen anma programına katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan anma programında günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılmasının ardından sahneye 5. Kolordu Komutanlığı Bölge Bandosu çıktı. 15 Temmuz Marşı’nın yanı sıra çeşitli askeri marşlarla mehter marşlarını seslendiren askeri bando son olarak "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi. Alanı dolduran binlerce kişinin ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandırarak eşlik ettiği askeri bandonun performansı izleyenlerden tam not alınca, vatandaşların isteğiyle aynı şarkıyı bir kez daha seslendirdiler.


Alanı dolduran vatandaşların ayakta alkışladığı askeri bandonun konseri dışında program kapsamında şiirler okunarak ilahiler seslendirilerek sinevizyon gösterileri izletildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:25
  1. konser

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    1. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    2. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    3. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    4. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    5. Nakliyeye belediye eli değdi
    6. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    7. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    8. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    9. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    10. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    11. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    12. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    13. Kastamonu Belediyespor sezonu açtı
    14. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
    15. Ünlü oyuncu ifade verdi
    16. Antalya'da fuhuş operasyonu
    17. Herkes gitti bir tek onlar kaldı
    18. Hint keneviri yetiştiren adam..
    19. "FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur"
    20. Fiat'tan Samsun'da güvenli sürüş..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler