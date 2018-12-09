Hakkari'de askeri araç şarampole yuvarlandı! Yaralılar var
Hakkari’de kayganlaşan yolda, askeri araca kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayda 3 asker yaralandı.09 Aralık 2018 Pazar 12:22
Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Van karayolunun 20'nci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri kirpi şarampole yuvarlandı.
Olayda 1 binbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 2600 rakımda karla mücadele çalışmaları zor şartlara rağmen sürüyor.
İlde kardan kapanan 2 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.
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