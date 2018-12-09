0553 313 94 23

Hakkari'de askeri araç şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Hakkari’de kayganlaşan yolda, askeri araca kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Olayda 3 asker yaralandı.

09 Aralık 2018 Pazar 12:22
Hakkari'de askeri araç şarampole yuvarlandı! Yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, Hakkari-Van karayolunun 20'nci kilometresinde yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda askeri kirpi şarampole yuvarlandı.

Olayda 1 binbaşı ve 2 uzman çavuş yaralandı. Yaralılar Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 2600 rakımda karla mücadele çalışmaları zor şartlara rağmen sürüyor.

İlde kardan kapanan 2 köy ve 8 mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:22
  1. Van
  2. Hakkari Devlet Hastanesi
  3. askeri araç

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Macron Sarı Yelekliler'den özür diledi!
    1. Macron Sarı Yelekliler'den özür diledi!
    2. Kocaeli'de terör operasyonu
    3. İzmirli minik dansçılar Paris'ten..
    4. İngiltere'de Brexit oylaması öncesinde..
    5. "Siz sanat üretmezseniz sizin yerinize..
    6. Genç kızdan acı haber! Cesedi 3 gün..
    7. Hakkari'de askeri araç devrildi!
    8. Evliliğin iki düşmanı : ‘Geçimsizlik’..
    9. Konyaspor'dan çok sert açıklama: Aykut..
    10. Kuşadası açıklarında sürüklenen..
    11. Açıklama Emniyet'ten geldi: Van'da ele..
    12. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    13. Binanın üstü "lojman" altı "yol"
    14. Van'da uyuşturucu operasyonu
    15. II. Abdülhamîd’e yapılan sûikast
    16. AA'nın fotoğrafları için gemi..
    17. Mantık dersindeki söylemler üzerine
    18. Kurtlar saldırdıkları atı parçaladı
    19. "Sağlık mazereti" tayin talebini KDK..
    20. Denizlispor amigosu göğsünden vuruldu!..
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Esed rejimi, gençleri kelepçeleyerek askere aldı!
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Tıp dünyasında devrim! Artık Türkiye'de üretilecek
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Melih Gökçek sosyal medyadan bombaladı: Milleti enayi yerine koymayın
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    Araç sahipleri dikkat! 'Türk icadı'nı taşıyana ceza
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?
    AK Parti Muğla adayı kim oldu?

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    Kardeş ülke Somali'de 2 üst düzey generale suikast!
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe
    İttifakın ana formülü: 6 il, 60 ilçe