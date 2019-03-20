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İstanbul'da askeri araç kaza yaptı! 1 er şehit oldu, 2 asker yaralı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir askeri aracın kaza yapması sonucu, 1 er şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:21
İstanbul'da askeri araç kaza yaptı! 1 er şehit oldu, 2 asker yaralı

İstanbul'da askeri aracın devrilmesi sonucu er Sertaç Yavuzeş şehit oldu, 2 asker de yaralandı. Yaralı askerler hastanede tedaviye alınırken, Yavuzeş'in cenazesi, düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek.

İstanbul Bağcılar'daki birliğinde er olarak görev yapan Sertaç Yavuzeş (25), kullandığı aracın devrilmesi sonucu şehit oldu. Araçta bulunan 2 asker ise yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Acı haber, bugün öğle saatlerinde Antalya'nın Güzeloluk Mahallesi'nde oturan Sertaç Yavuzeş'in babası Muzaffer Yavuzeş'e verildi. Oğlunun 9 aylık asker olduğunu belirten Muzaffer Yavuzeş, "Görev yaptığı birlikte komutanın postasıydı. Kaza olduğunu, kendisinin şehit olduğunu, 2 arkadaşının da yaralı olduğunu söylediler. Detayları hakkında bilgimiz yok" dedi.

Birliğinde düzenlenecek törenin ardından Antalya'ya gönderilecek olan Sertaç Yavuzeş'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Güzeloluk Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:21
  1. Antalya
  2. İstanbul
  3. Bağcılar
  4. askeri araç kaza yaptı
  5. 1 asker şehit oldu
  6. Sertaç Yavuzeş

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