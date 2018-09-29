Belçika'dan askeri alanları gösteren Google'a dava açıldı!
Belçika Savunma Bakanlığı, Google firmasına harita uygulamalarındaki hava üstlerinin ve nükleer santrallerinin buzlanmadığı gerekçesiyle dava açmaya hazırlanıldığını duyurdu.29 Eylül 2018 Cumartesi 20:38
Belçika Savunma Bakanlığı Amerikan teknoloji devi Alphabet'e bağlı Google firmasına dava açmaya hazırlanıyor. Belçika'dan yapılan açıklamada, ısrarla istemelerine rağmen Google'ın harita uygulamalarındaki uydu fotoğraflarında hava üstlerinin ve nükleer santrallerini buzlamadığı belirtildi.
Dava edecek
Belçika Savunma Bakanlığı sözcüsü, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermezken "Savunma Bakanlığı Google'ı dava edecek" dedi.
Haritalarda istenilen değişiklikleri yapıyoruz
Amerikalı firmanın Belçika sözcüsü Michiel Sallaets, dava edilecekleri haberinin ardından "Belçika Savunma Bakanlığının dava etme kararı utanç verici bir durum. Onlarla iki yılı aşkın süredir bu konuda yakın bir şekilde çalışıyoruz. Haritalarımızda istenilen yerlerdeki değişiklikleri yapıyoruz." dedi.
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