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Rus ordusunda internet ve sosyal medya yasağı!

Rus askerlerin görevleri sırasında internet bağlantılı elektronik cihazlar taşımasını ve sosyal medyada görevleri hakkında paylaşımlar yapmasını yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:13
Rus ordusunda internet ve sosyal medya yasağı!

Askeri personelin yabancı istihbarat kuruluşlarının yanı sıra terör örgütlerinin ve aşırıcı örgütlerin özel ilgi alanında bulunduğunu tespit eden Rusya, bu doğrultuda orduda internet kullanımını kısıtlamaya yönelik bir adım attı. 

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rus askerlerin görevleri sırasında internet bağlantılı elektronik cihazlar taşımasını ve sosyal medyada görevleri hakkında paylaşımlar yapmasını yasaklayan yasa tasarısını kabul etti.

Parlamentodan geçti

Ordu içinde güvenliğin artırılması amacıyla askerlerin görevleri sırasında akıllı telefon ve internet bağlantılı diğer elektronik cihazları taşımasını ve sosyal medyada görevleri hakkında paylaşımlar yapmasını yasaklayan yasa tasarısı parlamentodan geçti.

Sputnik'in haberine göre hem profesyonel askerler hem de süreli askeri görevini yerine getirenler için geçerli olan yeni yasayla birlikte Rus askerler, kitle iletişim araçlarında ve internette görev yeri ve görev tanımı hakkında veren sosyal medya paylaşımı yapamayacak.

Yasa, askerlerin bağlı oldukları kurumları, görev bilgilerini ve konumlarını açığa çıkarabilecek fotoğraf, video ve coğrafi lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü bilginin kamusal erişime açık ortamlarda yayınlanmasını yasaklıyor.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, yasal düzenleme yapma girişimin Suriye'deki Rus güçleri de dahil olmak üzere Rusya ordusunun görevlerinin incelenmesi sonucunda başladığını söylemişti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:13
  1. Ordu
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  3. asker
  4. telefon
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