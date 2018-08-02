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Yahudiler 'askere gitmeyeceğiz' dedi... İsrail polisi müdahale etti!

Terör devleti İsrail'de, "dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri" gerekçesiyle askere gitmeyi reddeden Yahudilere polis tarafından tazyikli suyla müdahale edildi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 14:57
Yahudiler 'askere gitmeyeceğiz' dedi... İsrail polisi müdahale etti!

Zorunlu askerlik yasası konusu İsrail'in canını sıkmaya devam ediyor. Kudüs'te toplanan Ulta Ortodoks Yahudiler, zorunlu askerlik karşıtı gösteri düzenledi. Askerlik yapmayı reddeden göstericiler, eylem gerçekleştirdi.

TAZYİKLİ SU İLE KARŞILIK

Giydikleri siyah kıyafetleri ve uzun favorili saçlarıyla dikkatleri çeken Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudiler üç yıl olan zorunlu askerliği reddettikleri gösterilerde polislerle karşılaştı. Polislerin dağılın uyarısını dinlemeyen Haredilere İsrail polisleri müdahale etti.

Batı Kudüs'te gerçekleştirilen ve trafiğin de kapanmasına neden olan eylemlerde polisler göstericilerin üzerlerine tazyikli su sıktı, eylemcileri dağıtmaya çalıştı.

AT İLE SALDIRDILAR

Tazyikli sulu müdahalenin ardından polisler bu sefer de göstericilerin üzerlerine atlarını sürdü. Yere düşen Haredilerin üzerinden atlarla geçen polisler Ultra Ortodoksları yerlerde sürükledi.

Polisler çıkan olaylarda çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.

ASKERLİĞİ REDDEDİYORLAR

İsrail nüfusunun yüzde 10'unu oluşturan Ultra-Ortodoks Yahudiler, toplumun diğer kesimleriyle en çok entegrasyon sorunu yaşayan grup olarak öne çıkıyor. Ağırlıklı olarak Kudüs ve Bney Brak şehirlerinde yaşayan Haredilerin büyük çoğunluğu, 'dini vecibelerini yerine getiremeyecekleri' gerekçesiyle askere gitmeyi reddediyor. Harediler laik eğitim sistemini de kabul etmeyerek sadece dini eğitim veren kendi okullarına devam ediyor.

İsrail'de bulunmalarının sebebini "Yahudi şeriatını öğrenmek ve yaşamak" olarak açıklayan Harediler, aralarından askere gitmeyi kabul eden kişilere de saldırılarda bulunuyor. Askerlik hizmetinin zorunlu olduğu ülkede Haredilerin bu tutumu, polisle sık sık gerilim ve arbede yaşamalarına sebep oluyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 14:57
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