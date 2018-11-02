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Askere giden kuzenine el sallamak istemişti… Otogarda feci ölüm!

Konya Otogarı’nda feci bir olay meydana geldi. Kuzenini askere uğurlayan 33 yaşındaki Mevlüt Göklü, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

02 Kasım 2018 Cuma 06:27
Askere giden kuzenine el sallamak istemişti… Otogarda feci ölüm!

Kaza, saat 22.00 sıralarında şehirler arası otobüs terminalinde meydana geldi. Mevlüt Göklü, askere gidecek kuzeni Abdullah Bülbül'ü uğurlamak için yakınlarıyla birlikte terminale geldi. Bülbül, Göklü ve yakınlarıyla vedalaştıktan sonra otobüsüne bindi. Mersin Silifke'den Edirne'ye giden Mehmet Akbulut (45) yönetimindeki 42 DSN 65 plakalı otobüs, yolcular bindikten sonra perondan hareket etmeye başladı.

El sallamak isterken otobüs çarptı

Bu sırada Göklü de, çevresindeki kalabalıkla birlikte otobüse yaklaşıp, kuzenine el sallamak isterken otobüs çarptı. Otobüsün sağ ön lastiği Göklü'nün üzerinden geçti. Kalabalığın uyarısı üzerine otobüs durdu. 

Bir hafta önce çocuğu dünyaya geldi

Arka lastiğin önünde ve kanlar içinde kalan Göklü, çağrılan sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Göklü'nün 4'üncü çocuğunun bir hafta önce dünyaya geldiği öğrenildi. Kazanın ardından otobüs şoförü Mehmet Akbulut, polis tarafından gözaltına alındı.

Otobüs ise Cumhuriyet Savcılığı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından yedek sürücüler eşliğinde yoluna devam etti. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 06:27
  1. Mersin
  2. Edirne
  3. konya
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  7. ölüm

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