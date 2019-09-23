0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı 99/4 askerlik yerlerini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
Milli Savunma Bakanlığı 99/4 askerlik yerlerini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı'nın Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.

Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
  1. Milli Savunma Bakanlığı
  2. 99/4
  3. 99/4 askerlik yerleri
  4. askerlik yerleri
  5. e devlet
  6. askerlik yerleri e devlet

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum için son derece huzurluyum
    1. ABD'li sanatçı Miles: Müslüman olduğum..
    2. 14 yaşındaki çocuk feci şekilde can..
    3. NASA korkutan açıklamayı yaptı!..
    4. Elektrik akımına kapılan işçi hayatını..
    5. Canikli'den CHP'ye tepki: Özlemleri..
    6. İstanbul'da panik! Metrobüs durağında..
    7. İş makinesi bu kez inek için mesai yaptı
    8. IMF ile gizli görüşme skandalı.....
    9. İkinci hamilelik daha mı kolay?
    10. "Teröristler neden öldür öldür..
    11. Suriye anayasa komitesinde kimler var?..
    12. Askeri aracın çarptığı yaya hayatını..
    13. İran'dan Boris Johnson'a kritik uyarı!
    14. ABD askeri helikopterleri Akçakale..
    15. Zonguldak Terakki Mahallesi TOKİ 110..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan uyarmıştı! İşte..
    17. Sebzeli mama nasıl yapılır?
    18. Bebeğin dış çıkardığı nasıl anlaşılır?..
    19. TOKİ indirim kampanyası başvuru TOKİ..
    20. Askere gidecekler dikkat! Bakanlık..
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Bomba iddia! Karamollaoğlu'ndan Babacan ve Davutoğlu hamlesi!
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin
    Vatandaşa kritik uyarı: Mutlaka şikayet edin

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü