Milli Savunma Bakanlığı 99/4 askerlik yerlerini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.23 Eylül 2019 Pazartesi 16:35
Milli Savunma Bakanlığı'nın Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı.
Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.
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