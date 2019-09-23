Milli Savunma Bakanlığı 99/4 askerlik yerlerini açıkladı Milli Savunma Bakanlığı, Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları açıklandı. Yedek Subay, Yedek Astsubay ve Er olarak Ekim, Kasım ve Aralık 2019 tarihlerinde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

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